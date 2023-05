Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzte Pedelec-Fahrerin

Soest (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oestinghauser Straße, in Höhe der Hausnummer 55. Eine 59-jährige Frau aus Lippetal befuhr mit ihrem Pedelec die Oestinghauser Straße in Richtung Norden, wechselte anschließend die Straßenseite und setzte ihre Fahrt auf dem Gehweg fort. Zeitgleich fuhr eine 49-jährige Frau aus Soest mit ihrem Opel aus einer Grundstückausfahrt heraus, um nach rechts auf die Oestinghauser Straße zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.(dk)

