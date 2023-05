Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet - Zwei Personen verletzt

Geseke (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, kam es gegen 16:00 Uhr zur Kollision von zwei Pkw im Bereich des Gewerbegebiets "Kahrweg" in Geseke. Eine aus Büren stammende 24-jährige Fahrerin eines Renault Megane war mit ihrem Fahrzeug auf dem vorfahrtberechtigten Kahrweg unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrt folgend ihre Fahrt nach links in Richtung Hölter Weg fortsetzen, als ein 50-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Richtung Hölter Weg kam und vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne ihr vorfahrtberechtigtes Fahrzeug übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden beide in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei an beiden Fahrzeugen zusammen auf 12.000,- Euro. (mj)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell