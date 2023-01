Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Unfallflucht erfolgreich

Jülich (ots)

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Großen Rurstraße in Jülich hat es am Montag (30.01.2023) einen Verkehrsunfall gegeben. Einer der Unfallbeteiligten versuchte zunächst zu flüchten.

Gegen 09:40 Uhr am Morgen befuhr ein 40-jähriger Dürener die Große Rurstraße in Richtung Karthäuser Straße. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Große Rurstraße

beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Nach Angaben des 40-Jährigen zeigte ein gegenüberstehender 63-jähriger Autofahrer wegen stockenden Verkehrs an, dass der Dürener fahren könne. Zeitgleich fuhr der 63 Jahre alte Mann aus Polen selbst jedoch ebenfalls los - es kam zur Kollision.

Unmittelbar nach dem Unfall begutachtete der 63-Jährige den Schaden an seinem Wagen und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten sowohl der Mann, als auch sein Fahrzeug jedoch angetroffen werden. Von dem 63-Jährigen wurde schließlich eine Sicherheitsleistung wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erhoben.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

