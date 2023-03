Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Eine 38-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr am gestrigen Nachmittag die B247 von Richtung Schwabhausen in Richtung Gotha. Im Kreuzungsbereich zur Dr.-Troch-Straße musste die Frau verkehrsbedingt warten. Ein sich dahinter befindlicher 70-jähriger Fahrer eines BMW fuhr in diesem Moment auf den Skoda der 38-Jähriger auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6.500 Euro. Die 38-Jährige sowie ihre 9-Jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei dem 70-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und brachten der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell