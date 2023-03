Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Graben

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW die L1048 von Richtung Marlishausen in Richtung Arnstadt. Bei starkem Wind und Regen kam die junge Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo sie in der weiteren Folge mit ihrem Fahrzeug zum Stehen kam. Am VW entstand Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. Der VW wurde abgeschleppt. (jd)

