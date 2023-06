Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schlägerei auf Supermarktparkplatz

Speyer (ots)

Am 01.06.2023 gegen 13:10 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über eine aktuelle Schlägerei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St. German-Straße. Beim Eintreffen der Beamten waren nur noch zwei männliche Beteiligte im Alter von 23 und 27 Jahren vor Ort. Der 27-Jährige wies eine blutende Kopfplatzwunde auf und der 23-Jährige wies blutende Schürfwunden an Wange und Ellbogen auf.

Nach den bisherigen Schilderungen kam es auf dem Parkplatz zuvor zu einer Zufallsbegegnung der beiden Männer mit einem 22-Jährigen, in deren Verlauf sich ein Streitgespräch zwischen dem 22-Jährigen, dessen bislang unbekanntem Begleiter sowie den beiden später Verletzten entwickelte. Das Streitgespräch eskalierte derart, dass der 22-Jährige Schläge mit einem Fahrrad-Kettenschloss gegen seine beiden Kontrahenten ausführte und sie hierdurch in beschriebener Weise verletzte. Anschließend flüchteten der 22-Jährige und sein Begleiter auf Fahrrädern. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Die Ermittlungen führten schnell zur Ermittlung des 22-Jährigen und deuten auf eine bestehende Vorbeziehung zwischen ihm und den beiden Verletzten hin. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Angaben telefonisch an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell