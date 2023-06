POL-PDLU: Familienstreit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Neuhofen (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 18:30h Uhr, wird eine vermisste Person am Badeweiher "An der Steinernen Brücke" mitgeteilt. Eine Passantin hatte eine Frau beobachtet, wie diese in den See zum Schwimmen ging. Nachdem der Passantin nach etwa 90 Minuten die Badesachen der Frau am Uferbereich auffielen und sie nicht gesehen hatte, dass die Frau aus dem Wasser ...

