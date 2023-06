POL-PDLU: Ortswappen entwendet

Speyer (ots) - Am 31.05.2023 gegen 23:10 Uhr nahm eine aufmerksame 15-Jährige am Königsplatz zwei Personen wahr, die einen Motorroller schoben. Die 15-Jährige sprach die Personen an, worauf diese den Roller stehen ließen und wegrannten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Beschädigungen am Roller fest, ...

mehr