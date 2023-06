Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Speyer (ots)

Am 31.05.2023 gegen 14:15 Uhr bog ein 61-jähriger PKW-Fahrer von der Petronia-Steiner-Straße nach links in die Remlingstraße ab und übersah hierbei einen 40-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn der Remlingstraße überquerte. Die Motorhaube des PKW kollidierte mit dem Fußgänger, wodurch dieser stürzte und sich eine Verletzung am Handgelenk sowie eine Schürfwunde am Bein zuzog. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

