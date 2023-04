Dierdorf (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Die Kassiererin bat die Kundin ihre mitgeführte Tasche zu öffnen, da sie den Verdacht hatte, dass sich in der Tasche Stehlgut befindet. Die Dame täuschte daraufhin das Öffnen ihrer Tasche vor und rannte unvermittelt zum angrenzenden Parkplatz. Die Kassierin folgte der Beschuldigten, die zu ihrem PKW lief. Kurz vor dem Fahrzeug kam es ...

mehr