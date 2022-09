Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße in Ilmenau aufgebrochen und in der Folge aus dem Keller drei Fahrräder entwendet. Hierbei handelte es sich um ein Pedelec der Marke Ghost, eine Rennrad der Marke Lavinci und ein Mountainbike der Marke Scott. Die Räder haben einen Wert von insgesamt 6500,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Kellereinbruch, dem Täter oder dem Verbleib der Fahrräder machen können (Bezugsnummer 0230066/2022). Die Polizei Arnstadt-ILmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

