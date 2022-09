Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Ilmenau (ots)

Am 31. Juli zwischen 05.30 Uhr und 05.50 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Personen auf ein Baumarktgelände in der Bücheloher Straße und entwendeten in der Folge ein Dachzelt im Wert von circa 2.000 Euro (ots vom 02.08.2022, 08.05 Uhr). Die Unbekannten demontierten das Zelt von einem Hänger und trugen es anschließend davon. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187397/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

