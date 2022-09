LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr wurde die Gothaer Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung informiert. In der Mönchelsstraße geriet ein 24-jähriger Mann mit zwei weiteren männlichen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 24-jährige wurde in deren Folge leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Täter ...

