Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen der Polizei Speyer am Mittwoch

Speyer (ots)

Gegen 20:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Landauer Straße ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer auf, der auf ca. 70 km/h beschleunigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen waren, die zu einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 70 km/h führten. Hiermit war die Betriebserlaubnis erloschen und die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Da der Fahrer zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, leiteten die Beamten weiterhin ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr richtete die Polizei eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 43 Fahrzeuge und ahndeten in sieben Fällen das Nichtmitführen eines Warndreiecks bzw. des Verbandskastens oder der Warnweste, in vier Fällen das Nichtmitführen von Führerschein oder Fahrzeugschein und in drei Fällen eine Überschreitung der Frist für die Durchführung der Hauptuntersuchung. Außerdem verwarnten die Beamten drei Fahrradfahrer wegen der Benutzung des falschen Radwegs. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die Kontrollstelle, bei dem die Beamten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach Mitternacht die Kontrollstelle mit seinem PKW. Die Beamten stellten fest, dass sein Führerschein wegen einer verhängten Fahrerlaubnissperre in amtlicher Verwahrung war. Sie untersagten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

