Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ein vollendeter und ein versuchter Rollerdiebstahl, weitere Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 31.05.2023 gegen 23:10 Uhr nahm eine aufmerksame 15-Jährige am Königsplatz zwei Personen wahr, die einen Motorroller schoben. Die 15-Jährige sprach die Personen an, worauf diese den Roller stehen ließen und wegrannten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Beschädigungen am Roller fest, die von einer gewaltsamen Überwindung des Lenkradschlosses herrühren. Der Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro.

Bereits zwischen 19:30 Uhr und 22:55 Uhr hatten unbekannte Täter einen Motorroller im Wert von ca. 1.100 Euro am Postplatz entwendet und hierbei ebenfalls das Lenkradschloss überwunden.

Zeugenangaben zufolge waren die unbekannten Tatverdächtigen am Königsplatz beide männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß und einer von Beiden trug eine graue Jogginghose. Zur Tat am Postplatz liegt bislang keine Täterbeschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen darum, Angaben zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen telefonisch an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell