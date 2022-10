Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Vorfahrt missachtet

Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12.10 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Renault einen Feldweg bei Illerrieden. Am nördlichen Ortseingang wollte sie von diesem Feldweg kommend die Ulmer Straße queren, um weiter in die Wochenauer Straße zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 73-jährigen Skoda-Fahrerin, die von Oberkirchberg nach Illerrieden fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Hierbei erlitt die 41-Jährige leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

