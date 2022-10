Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand an Studentenwohnheim

Lediglich Sachschaden entstand am Samstag bei einem Feuer

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage ursächlich für einen Brand an einem Studentenwohnheim in der Heidenheimer Straße. Die Feuerwehr wurde gegen 17.55 Uhr zu dem Brand gerufen. Die brennende Dämmung der Außenfassade konnte schnell gelöscht werden. Dazu musste die Fassade geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

