Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Parkrempler erfolglos geflüchtet

Speyer (ots)

Am 31.05.2023 gegen 22:05 Uhr fuhr eine 34-jährige rückwärts aus ihrer Parklücke auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse und kollidierte hierbei aus Unachtsamkeit mit der linken Vorderseite eines geparkten SUV. Der verursachte Fremdschaden liegt bei ca. 700 Euro. Die 34-Jährige stieg aus und schaute sich den SUV an. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem PKW unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Aufmerksame Zeugen hatten sich allerdings das Kennzeichen der 34-Jährigen notiert und führten die Polizeibeamten zu ihr. Die Beamten suchten die 34-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf, leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie ein und hörten die Dame zum Tatvorwurf an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell