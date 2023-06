Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintlich vermisste Person wurde wohlbehalten daheim angetroffen

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18:30h Uhr, wird eine vermisste Person am Badeweiher "An der Steinernen Brücke" mitgeteilt. Eine Passantin hatte eine Frau beobachtet, wie diese in den See zum Schwimmen ging. Nachdem der Passantin nach etwa 90 Minuten die Badesachen der Frau am Uferbereich auffielen und sie nicht gesehen hatte, dass die Frau aus dem Wasser kam, verständigte die Passantin die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Während der Suchmaßnahmen nach der vermeintlich vermissten Frau im Wasser kam deren Ehemann vor Ort, um die Badesachen seiner Frau, welche diese nach dem Schwimmen vergaß, abzuholen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Ehefrau um die vermeintlich vermisste Person gehandelt hat. Die 41-Jährige konnte wohlbehalten daheim angetroffen werden und bestätigte, dass sie zuvor im See schwimmen war und hiernach ihre Badesachen am See vergaß.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell