Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Otterstadt (ots)

Am 01.06.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 76- jährige Frau mit ihrem Kia die K23 kommend von Otterstadt in Richtung "Kollerinsel". An der abknickenden Vorfahrtsstraße wollte die Frau auf die K31 auffahren. Ein 63-jähriger Motorradfahrer welcher die K23 in Richtung Otterstadt befuhr, missachtete die Vorfahrt und kollidierte Frontal mit dem Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15000EUR. Der Motorradfahrer wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

