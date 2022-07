POL-MZG: Dachstuhlbrand

66701 Beckingen (ots) - Am Montag, den 27.06.2022, wurden in der Zeit von 09:45 Uhr - 10:45 Uhr von bislang U.T. die beiden an einem grauen PKW (Suzuki Grand Vitara) angebrachten ukrainischen Kennzeichenschilder abmontiert und infolge entwendet. Der PKW stand zur Tatzeit in der Einfahrt der KFZ-Werkstatt in der ...

mehr