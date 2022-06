Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfall in Merzig gesucht

Merzig (ots)

Am Abend des 26.06.2022, zwischen 21:00 Uhr und 23:45 Uhr, ereignete sich in Merzig, am Kreisverkehr der Umgehungsstraße B51, von Mettlach kommend in Fahrtrichtung Schwemlingen, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit der dortigen Verkehrsinsel kollidierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile handelte es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen weißen BMW mit blauen Applikationen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Merzig, 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

