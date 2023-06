Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Exhibitionistische Handlungen auf Fahrradweg

Hanhofen (ots)

Am 02.06.2023 gegen 10:45 Uhr sprach teilte ein bislang unbekannter Rennradfahrer einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife in Hanhofen mit, dass ein völlig entkleideter Mann auf dem Radweg zwischen Dudenhofen und Hanhofen stehe und sexuelle Handlungen an sich selbst vornehme. Die Polizeistreife traf auf dem beschriebenen Radweg entlang der B39 einen 57-Jährigen an, der zum Kontrollzeitpunkt ohne nachvollziehbaren Grund lediglich mit einer Hose bekleidet war und die Vorwürfe zunächst einräumte. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein und verbrachten ihn zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zur Polizeidienststelle.

Die Polizei sucht den namentlich unbekannten Mitteiler mit dem Rennrad als Zeugen. Er und mögliche weitere Augenzeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell