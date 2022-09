Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Unfälle mit Kindern

Mönchengladbach (ots)

Bei Verkehrsunfällen in Eicken und in Gladbach sind am Wochenende zwei Kinder (zwei und fünf Jahre) jeweils schwer verletzt worden.

An der Kreuzung Bergstraße / Bökelstraße erfasste am Freitag, 23. September, um 16.15 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ein fünfjähriges Mädchen. Dieses erlitt durch den Aufprall Verletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Am Samstag, 24. September, kollidierte gegen 16 Uhr an der Sandradstraße das Auto eines 45-jährigen Fahrers mit einem Zweijährigen, der unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Rettungskräfte brachten auch ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. (jn)

