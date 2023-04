Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr am 19.04.2023 gegen 06:00 Uhr die Landstraße aus Bad Berka kommend in Richtung Gutendorf, als plötzlich drei Rehe die Fahrbahn überquerten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Tiere tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am 20.04.2023 gegen 05:20 Uhr im Bereich Nauendorf, Abzweig Hohenfelden. Hier kollidierte der Fahrer eines Pkw Mitsubishi mit einem über die Straße laufenden Reh. Auch dieses Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Mitsubishi entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell