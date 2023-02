POL-LB: Erneuter Brand einer Gartenhütte in Mundelsheim

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es in Gäufelden-Ölschelbronn im Kirchensteig zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Der 28-jährige Bewohner zog sich hierdurch leichte Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehren Gäufelden und Herrenberg konnten den Brand bis 04:30 Uhr löschen. Durch die enorme Hitze wurden auch weitere Räumlichkeiten in ...

