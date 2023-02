Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungsbrand in Gäufelden-Öschelbronn

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es in Gäufelden-Ölschelbronn im Kirchensteig zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Der 28-jährige Bewohner zog sich hierdurch leichte Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehren Gäufelden und Herrenberg konnten den Brand bis 04:30 Uhr löschen. Durch die enorme Hitze wurden auch weitere Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell