Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnungsbrand mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 06:54 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen ein Wohnungsbrand in der Talstraße 7 gemeldet. Hierbei handelt es sich um mehrere Gebäudekomplexe, darunter ein Einrichtungshaus mit mehreren Gebäuden. Über einem Gebäude des Einrichtungshauses befinden sich zwei Etagen mit Wohnungen. In einer Wohnung mit Dachterrasse im sechsten Obergeschoss brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Durch den Brand wurde die Wohnung komplett zerstört und die danebenliegende Wohnung stark beschädigt. In die darunterliegenden Wohnungen im fünften Obergeschoss drang durch die Decke Löschwasser. Bislang sind die beiden durch das Feuer direkt betroffenen Wohnung nicht mehr bewohnbar. Aus dem Wohnkomplex wurden insgesamt 30 Personen von der Feuerwehr evakuiert. Die Bewohner der unbewohnbaren Wohnungen, darunter auch die dreiköpfige Familie mit einem 1-jährigen Kind aus der Brandwohnung, werden durch Verantwortliche der Stadt Böblingen untergebracht. Verletzt wurde niemand. Das Einrichtungshaus wurde durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen und konnte öffnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Böblingen und Dagersheim waren mit elf Fahrzeugen und 43 Wehrkräften, der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Während den Löscharbeiten musste die Talstraße zwischen der Wolfgang-Brumme-Allee und der Sindelfinger Straße bis 08:22 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt zehn Streifenbesatzungen eingesetzt.

