Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/Sindelfingen: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, drei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 13:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Sindelfingen ereignete. Ein 23-jähriger Skoda-Lenker befuhr die BAB 81, zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen, auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen. Kurz vor der Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt, mutmaßlich bis zum Stillstand, abbremsen. Ein dahinterfahrender 24-jähriger BMW-Lenker erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Ein dahinterfahrender 43-Jahre alter VW-Lenker erkannte das Bremsmanöver ebenfalls zu spät und fuhr dem BMW auf. Letztlich konnte auch ein 29-jähriger Mercedes-Lenker nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf. Hierbei versuchte er noch nach rechts auszuweichen und kollidierte linksseitig mit dem Heck des BMW. Der BMW drehte sich durch den Aufprall um 180 Grad. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 23-Jährige schwere Verletzungen, die beiden 24- und 29-Jahre alten Fahrer wurden leicht verletzt. Alle Verkehrsbeteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Durch den Verkehrsunfall traten aus den unfallbeteiligten Fahrzeugen Betriebsflüssigkeiten aus. Zudem waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich von der Autobahn abgeleitet. Gegen 15:25 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben den Einsatzkräften vom Rettungsdienst und der Polizei waren auch Wehrkräfte der Feuerwehr, des THW sowie die Autobahnmeisterei Herrenberg an der Unfallstelle.

