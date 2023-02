Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Schulstraße in Rutesheim ein. Nachdem sie offensichtlich zuerst versucht hatten gewaltsam über ein Fenster und eine Tür in die Räumlichkeiten zu gelangen, warfen sie die Glasscheibe einer Tür ein und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten mit einer vierstelligen Summe Bargeld entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell