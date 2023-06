Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht auf der B39, Höhe Speyer - Vogelgesang

Speyer (ots)

Am 02.06.2023 gegen 15:40 Uhr kam es auf der B39, auf Höhe der Abfahrt Speyer - Vogelgesang beim Spurwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, der die B39 von der B9 kommend in Richtung Baden-Württemberg befuhr. Während der Motorradfahrer in der Absicht, sich mit dem Pkw-Führer auszutauschen, an der Abfahrt Vogelgesang abfuhr, entfernte sich der Pkw-Führer unerlaubt vom Unfallort, indem er in Richtung Baden-Württemberg weiterfuhr. Durch den Unfall war lediglich geringer Sachschaden entstanden. Das Kennzeichen des Pkw konnte durch den Motorradfahrer nicht abgelesen werden. Eine genauere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Pkw oder zum Unfallhergang telefonisch an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

