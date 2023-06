Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ruhestörung ufert aus

Kandel (ots)

Am Samstagabend wurde in der Bahnhofstraße in Kandel eine Ruhestörung durch laute Musik gemeldet. Durch die Polizei wurde die Partygesellschaft zur Ruhe ermahnt, welche zunächst auch eingehalten wurde. Kurze Zeit später wurde an der gleichen Adresse eine wechselseitige Körperverletzung gemeldet. Offensichtlich wurde es nochmals lauter, weshalb sich ein Nachbar bei den Feiernden beschwerte. Hierbei kam es zwischen dem 75-jährigen Nachbarn und dem 22-jährigen Mieter der Wohnung zum handfesten Streit. Die Kontrahenten beschuldigten sich gegenseitig, vom jeweils anderen ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde der jüngere Mann gegenüber den Beamten aggressiv und wollte letztendlich flüchten, weshalb er festgehalten und gefesselt werden musste. Hierbei leistete er gegen die eingesetzten Beamten Widerstand. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

