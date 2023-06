Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: tödlicher Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am Abend des 03.06.2023 ereignete sich um 18:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Mannheim befuhr die B48 in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam ca. vier Kilometer vor der Einmündung Hofstätten aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer aus dem Raum Stuttgart. Der 65-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 34-jährige Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die B48 war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30000EUR. Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell