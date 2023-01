POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (06.01.2023) in eine Gärtnerei an der Nürnberger Straße eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 21.30 Uhr und 08.30 Uhr ein Fenster auf und stiegen in die Räume der Gärtnerei. Dort durchwühlten sie Schubladen, ohne etwas zu erbeuten. Nachdem die Täter vergeblich versucht hatten eine ...

