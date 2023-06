Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Annweiler-Queichhambach, 02.06.2023, 12:15 - 15:30 Uhr

Am Freitag den 02.06.2023, im Zeitraum 12:15 Uhr - 15:30 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich in Form einer Spiegelberührung, einen in der Queichtalstraße geparkten PKW. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiwache Annweiler bittet um Hinweise von Unfallzeugen unter der 06346-96462519.

