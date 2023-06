POL-PDLD: A65 - Falsch auf Autobahn aufgefahren

Rheinzabern (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B9 in den frühen Morgenstunden des 03.06.2023 konnte bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

mehr