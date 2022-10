Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Fußgänger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Eisenberg ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Klosterlausnitzer Straße in Richtung Bad Klosterlausnitz, als eine 74-Jährie auf Höhe des Krankenhauses die Straße querte. Dies bemerkte der der 67-Jährige, auch aufgrund des ungünstigen Sonnenstandes, zu spät, sodass es zum Zusammenstoß des Pkw mit der Frau kam. In Folge dessen stürzte die Frau und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

