POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Fahrrad geklaut und gleich weiter verkauft

Iserlohn (ots)

Einer 58-jährigen Iserlohnerin wurde am Dienstagmorgen in der Innenstadt die Geldbörse samt Inhalt gestohlen. Gegen 12.30 Uhr bezahlte sie ihren Einkauf in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz und machte sich auf den Weg zu einem Mode-Geschäft am Theodor-Heuss-Ring. Dort fiel ihr an der Kasse auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack steckte. Ein 86-jähriger Iserlohner stellte erst am Dienstag fest, dass er am Tag zuvor nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Osemundstraße bestohlen worden sein muss. Dort hatte er zwischen 15.30 und 16.30 Uhr gemeinsam mit seiner Frau eingekauft und seine Waren bezahlt.

Eine halbe Stunde, nachdem ihm sein Fahrrad gestohlen wurde, erblickte ein 24-jähriger Iserlohner sein Fahrrad unweit des Tatortes an der Hans-Böckler-Straße wieder. Darauf saß ein Fremder, der das Cube-Rad nicht herausrücken wollte. Der 24-Jährige rief die Polizei. Der 25-Jährige auf dem Fahrrad behauptete, er habe den Drahtesel gerade für 20 Euro von einem Unbekannten gekauft. Die Erklärung schien glaubhaft, dennoch musste er dem 24-Jährigen sein Fahrrad wiedergeben. Noch einmal eine halbe Stunde später meldete sich der 25-Jährige bei der Polizei: Er hatte den Mann wieder getroffen, der ihm das Rad verkauft hatte. Der 44-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, das Fahrrad gestohlen zu haben. Er habe dringend Geld gebraucht. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Hehlerei. (cris)

