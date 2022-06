Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto gestohlen

Halver (ots)

An der Marktstraße wurde ein Auto gestohlen: Bevor der Halter 14 Tage zuvor in den Urlaub gefahren war, hatte er den weißen Citroen C5 Kombi vor der Garage am Haus geparkt. Als er am Sonntag zurückkehrte, war das Fahrzeug weg. Das amtliche Kennzeichen lautet MK-OO 761. Die Beifahrertür vorn ist verbeult. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell