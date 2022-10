Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Sache mit den Wertgegenständen in unverschlossenen Fahrzeugen...

Stadt und Kreis Kaiserslautern/Kreis Kusel (ots)

Ist es Vergesslichkeit? Nachlässigkeit? Sorglosigkeit? Oder einfach eine trügerische Sicherheit mit dem Hintergedanken: "Ach, mir passiert das schon nicht!" - Warum sonst stellen viele Autobesitzer ihre Fahrzeuge ab und lassen sie einfach offen? Über Stunden. Häufig sogar über Nacht. Manchmal über Tage hinweg.

Nicht selten bleibt der Geldbeutel inklusive Bargeld und EC-Karten, Ausweis- und Fahrzeugpapieren im Wagen zurück. Bei einigen vielleicht noch "versteckt" im Handschuhfach, bei manchen aber auch ganz offen in der Mittelkonsole, auf dem Beifahrersitz oder in der Seitentasche der Tür. Es gibt auch Zeitgenossen, die lassen - im offenen Fahrzeug - Handy, Laptop oder Navi liegen, scheinbar ohne sich etwas dabei zu denken.

Es ist nicht schwer zu erraten: Diebe haben hier leichtes Spiel. Ein kurzer "Testgriff", ob die Tür verriegelt ist, genügt, um an die Beute zu kommen. Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden, dann sind die Täter schon wieder verschwunden. - Spurensuche: häufig Fehlanzeige!

Und der Autobesitzer merkt erst bei der nächsten Benutzung seines Fahrzeugs, dass etwas fehlt. - Zu spät!

Innerhalb weniger Tage - vom 15. bis 19. Oktober - wurden den Polizeidienststellen in Kaiserslautern, Landstuhl und Kusel 18 solcher "Diebstähle aus Fahrzeugen" gemeldet. Das ist eine enorme Zahl für die Kürze der Zeit. Und nicht nur das. Bei nahezu allen Taten waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen.

Zur Beute der Täter gehörten: ein Rucksack inklusive Kleidung, Handy, Geldbeutel und diversen Unterlagen, Kopfhörer der Marke "JBL", mehrere Geldbörsen - jeweils mit Bargeld, Führerschein und Fahrzeugpapieren, eine Apple Watch, Apple AirPods, Sportschuhe, eine Sonnenbrille, eine Wasserflasche, eine Handtasche samt Inhalt - und nicht zuletzt: eine Ledermappe, in der sich ein fünfstelliger Bargeld-Betrag befand. ...zurückgelassen im unverschlossenen Auto!

In fast allen Fällen vermerkten die Sachbearbeiter in ihrem Bericht: "Keine Täterhinweise." Nur in einem einzigen Fall in Steinwenden wurden in der Nacht zu Donnerstag drei vermutlich männliche Täter während der Tat gestört und flüchteten. Den Wagen hatten sie schon geöffnet. Er war unverschlossen.

Eine "Beschreibung" der Täter ergab lediglich: Sie waren schwarz gekleidet. Mehr war in der Dunkelheit nicht zu erkennen...

Wir können nur immer wieder von neuem wiederholen: Bitte schließen Sie Ihr Fahrzeug ab, sobald Sie es verlassen! Ganz egal, ob es vor der eigenen Haustür oder auf dem Parkplatz um die Ecke steht. Und auch ganz egal, ob sie ihr Auto nur für wenige Minuten oder für mehrere Stunden stehen lassen. Sobald Sie außer Sichtweite sind, können Diebe ganz ungehindert einsteigen und zugreifen. Sie benötigen dafür - wie gesagt - nur wenige Sekunden, wenn das Fahrzeug unverschlossen ist.

Und die nächste Bitte: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück! Und lassen Sie am besten auch nichts im Wageninneren herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken könnte. Die Sonnenbrille am Rückspiegel, das Navi an der Frontscheibe, der Geldbeutel in der Mittelkonsole und die Tasche auf dem Rücksitz - das alles macht Ihr Auto für potenzielle Diebe noch interessanter!

Schützen Sie Ihr Hab und Gut! Machen Sie Dieben das Leben schwer! Und Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun... |cri

