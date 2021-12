Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 5. Dezember 2021, wurde der Polizei Delmenhorst gegen 12:25 Uhr mitgeteilt, dass ein offensichtlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer in der Dwostraße in Delmenhorst unterwegs sei. Der Fahrradfahrer sei nach Zeugenaussagen in Schlangenlinien gefahren, von dem Radweg auf die Straße abgekommen und beinahe gestürzt.

Nachdem die Beamten den 51-jährigen Delmenhorster antrafen, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,94 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann anschließend eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten dem 51-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell