POL-MFR: (74) Bewaffneter Überfall auf Autoteilehandel - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (13.01.2023) brachen zunächst Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten Elektronikgeräte. Mehrere Tatverdächtige wurden auf der Flucht festgenommen. Gegen 03:00 Uhr morgens verschafften sich zunächst Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft in der Breiten Gasse. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige ...

mehr