Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (73) Festnahme nach Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.01.2023) brachen zunächst Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten Elektronikgeräte. Mehrere Tatverdächtige wurden auf der Flucht festgenommen.

Gegen 03:00 Uhr morgens verschafften sich zunächst Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft in der Breiten Gasse. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige Elektronikgeräte und ergriffen anschließend die Flucht.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen identifizierten alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte mehrere Tatverdächtige und nahmen diese fest. Es handelt sich hierbei um insgesamt sieben Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 26 Jahren.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden die Beamten mehrere Mobilgeräte, deren Herkunft die Tatverdächtigen nicht plausibel erklären konnten. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden zudem weitere Elektronikartikel aufgefunden, welche nachweislich aus Diebstahlshandlungen stammten. Die Geräte mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro wurden sichergestellt.

Wie am 12.01.2023 mit Meldung 50 berichtet, kam es bereits am 11.01.2023 zu zwei Einbrüchen in Mobilfunkgeschäfte in der Nürnberger Innenstadt. Inwiefern diese den festgenommen Tatverdächtigen zuzuschreiben sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weiterhin steht die Personengruppe in Verdacht, für den Diebstahl mehrerer Smartphones am 12.01.2023 aus einem Elektronikfachhandel in der Theresienstraße verantwortlich zu sein. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die sieben tatverdächtigen Männer und Frauen wurden auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen sechs Personen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell