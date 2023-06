Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In den Gegenverkehr gekommen - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am 05.06.2023 gegen 14:40 Uhr auf der L543 bei Herxheim. Unbekannter Fahrer kam mit seinem silbernen Kleinwagen im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei einen entgegenkommenden 33-Jährigen aus dem Kreis Germersheim mit seinem Auto. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Landau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können sonstige Hinweise abgeben? Dann wenden Sie sich telefonisch unter 06341 / 287 - 0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell