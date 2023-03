POL-OH: Ab heute: Polizei hautnah - Exklusive Einblicke in die Ausbildung zum Sprengstoffspürhund

Fulda (ots) - Fulda. Unbekannte stahlen am Samstag (11.03.) von einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus im Gallasiniring einen Bohrhammer der Marke Bosch im Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda Telefon: 0661 / ...

