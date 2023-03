POL-OH: Diebstahl von Baustelle

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Kellerwohnung Neuenstein. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag (14.03.) und Samstag (18.03.) eine doppelt verglaste Fensterscheibe einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Obergeis. Das Glas hielt jedoch größtenteils stand, sodass die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Außerdem ...

