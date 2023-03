Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bike gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

E-Bike gestohlen

Alsfeld. Ein grau-silber-weißes E-Mountainbike der Marke "Haibike" entwendete ein Unbekannter am Samstagnachmittag (18.03.), gegen 16.30 Uhr, vor einem Getränkemarkt in der Löbergasse. Der Eigentümer des Fahrrads hatte das Zweirad im Wert von etwa 4.500 Euro nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen während eines Einkaufs vor dem Geschäft mit einem Schloss gesichert. Ein bislang unbekannter, schwarz gekleideter Mann konnte schließlich dabei beobachtet werden, wie er das abgeschlossene E-Bike über die Hortgasse in Richtung Innenstadt trug. Ihm gelang es jedoch unerkannt zu flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

