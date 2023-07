Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 2. Juli 2023, gegen 19.10 Uhr, wurde ein Smart fortwo coupe von bislang zwei männlichen, unbekannten Personen im mutmaßlich kindlichen oder jugendlichen Alter beschädigt. Es kam hierbei zur Zerstörung einer Seitenscheibe. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Magnolienweg. Einer der Jungen soll kurze, schwarze Haare haben und war bekleidet mit einem roten Oberteil. Der andere Junge soll blonde Haare haben sowie ein braunes Sweatshirt und eine Jeans getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 11.45 Uhr, fuhren zwei Motoradfahrer auf der Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Der 61-jährige vorausfahrende Motorradfahrer setzte den Blinker nach links, um in die Straße Am Küstenkanal abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 64-jährige Motorradfahrer fuhr hinten auf und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Saterland - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 17.00 Uhr, fuhren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Friedhofstraße in Richtung Elisabethfehner Straße. In Höhe des Friedhofs wollte dann eine bislang unbekannte männliche, oberkörperfreie Person, welche ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war, die beiden überholen. Dabei kam es zur Kollision mit einem der beiden Jungen. Der Junge und der ca. 30 Jahre alte Unbekannte stürzten zu Boden, wodurch sich das Kind verletzte. Der Unbekannte beleidigte die Kinder und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Eigentümer gesucht (Foto)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines weißen Damenrades der Marke Leader. Es wurde im Rahmen einer Fundunterschlagung in der vergangenen Woche sichergestellt. Auffällig sind ein vorne montierter Fahrradkorb, braune Griffe und ein hellbeiger Sattel. Das Fahrrad ist mit einer 3-Gang-Nabenschaltung ausgestattet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Friesoythe, Tel.: 04491/9339-0.

