Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230323 - 0352 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Ein Unglück kommt selten allein

Frankfurt (ots)

(lo) In den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs (22. März 2023) wurde ein 30-jähriger Mann in der Moselstraße Opfer zweier Straftaten. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte festgenommen werden. Dem anderen gelang die Flucht.

Der Geschädigte ging gegen 08.45 Uhr von der Niddastraße in Richtung Moselstraße. In der Moselstraße angekommen, sprach ihn eine ihm unbekannte Frau an. Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte sie ihn in ein Gespräch, so dass dieser nicht bemerkte, wie ihm von einem Mann das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet wurde. Erst nach einigen Metern stellte er das Fehlen seines "iPhones" fest.

Ihm kam die Kausalität der Ereignisse sehr merkwürdig vor, weshalb er seine "neue Bekanntschaft" mit dem Verschwinden seines Smartphones konfrontierte. Diese offenbarte ihm tatsächlich, dass sie den Taschendiebstahl beobachtet habe und ihm sein Telefon auch wiederbeschaffen könne. Allerdings nur gegen eine Bargeldleistung in Höhe von 150 Euro zu ihren Gunsten.

Der Mann aus Lorsch ging darauf ein und beide begaben sich zu einem Kiosk, um an einem Geldausgabeautomaten die vereinbarten 150 Euro abzuheben. Das Geld steckte er in seine Jacke, die er in der Hand trug. Plötzlich näherte sich derselbe Mann wie beim vorherigen Taschendiebstahl. Diesmal hatte der Täter einen Blick auf die Jacke des Geschädigten geworfen. In einem günstigen Moment schlug die diebische Elster erneut zu und versuchte mit der Jacke zu flüchten. Der 30-Jährige realisierte den Diebstahl, nahm die Verfolgung auf, griff nach seiner Jacke und erhielt daraufhin vom Täter einen Schlag auf die Nase. Unter Schmerzen ließ er sein Eigentum los. Er konnte aber noch beobachten, wie der Räuber seiner kurzzeitigen "Wegbegleiterin" Bargeld in die Hand drückte und in unbekannte Richtung verschwand.

Um am Ende nicht alles zu verlieren, hielt er die mutmaßliche Mittäterin bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Die eingesetzten Beamten konnten bei der 26-jährigen Frau noch 100 Euro sicherstellen. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

