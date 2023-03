Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220322 - 0349 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Dealer und Diebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Bei Kontrollmaßnahmen im Frankfurter Bahnhofsgebiet nahmen Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) und des 4. Reviers vom gestrigen Dienstag (21.März 2023) auf den heutigen Mittwoch (22. März 2023) mehrere Rauschgifthändler und Diebe fest. Neben den Drogen, circa 5 Gramm Kokain, rund 87 Gramm Marihuana, circa 8 Gramm Haschisch und 44 Ecstasy-Tabletten, stellten die eingesetzten Beamten auch ein Messer, drei Mobiltelefone und 185 Euro an mutmaßlichem Drogengeld sicher.

Schon zu Beginn der Maßnahmen, gegen 18.15 Uhr, beobachteten Polizeibeamte in der Düsseldorfer Straße wie in zwei Fällen Kleinmengen an Marihuana den Besitzer wechselten. Kurz darauf erfolgte die Festnahme zweier Dealer. Bei einem fanden die Beamten noch weiteres Rauschgift, ein Mobiltelefon sowie mutmaßliches Drogengeld auf, bei dem anderen ebenfalls Geld. Die Beweismittel stellten sie sicher. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Gegen 19.10 Uhr konnte dann ein gemeinschaftlicher Rauschgifthandel, ebenfalls in der Düsseldorfer Straße, beobachtet werden. Die Festnahme der zwei Verkäufer erfolgte auf dem Fuß. Auch in diesem Fall stellten Beamte Marihuana, Bargeld sowie ein Mobiltelefon sicher. Die Festgenommenen kamen für die weiteren Maßnahmen auf ein Revier, sie wurden im Anschluss wieder entlassen.

Kurz nach 20.15 Uhr nahmen Beamte im Bereich der Ludwigstraße noch einen Mann fest, der einen Drogenbunker anlegte. Betäubungsmittel im Versteck und am Festgenommenen selbst sowie Bargeld konnten sichergestellt werden, der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizeipräsenz und die Maßnahmen entfalten schon nach kurzer Zeit ihre Wirkung, da zunächst keine weiteren Straftaten mehr festzustellen waren.

Erst gegen 0.10 Uhr sah eine Streife doch noch drei verdächtige Männer, die sich in der Karlstraße im Innenraum eines abgestellten Fahrzeugs bedienten. Die Fahnder hefteten sich an die Fersen des Trios und nahmen die Männer schließlich in der B-Ebene des Hauptbahnhofs fest. Das Diebesgut, bestehend aus einer Jacke, einem Führerschein und einem Ausweis, hatten sie noch einstecken. Dieses konnte später wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Für den mutmaßlichen Haupttäter, 38 Jahre alt, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er hatte zudem noch ein Pfefferspray, ein Einhandmesser und ein Mobiltelefon einstecken. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der wohnsitzlose Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Seine beiden Komplizen, 47 und 48 Jahre alt, die bei der Tat "Schmiere" standen, durften mangels vorliegender Haftgründe wieder gehen.

Zum Ende der Maßnahmen entdeckten Beamte gegen 0.15 Uhr in der Taunusstraße hinter einem Gitter ein Drogenversteck, in welchem sich Kokain, Haschisch, Marihuana und Ecstasy-Tabletten befanden. Das Rauschgift stellten sie sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell